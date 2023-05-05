Nilhan Ayan

ÖZGEÇMİŞİ

1998'de Acıbadem Özel Doğuş Lisesi'nden, 2002 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2009'da Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisansını tamamladı. Üniversitede öğrenciyken stajyer olarak girdiği Medya kuruluşunda 12 yıl çalıştı. 2002-2005 yılları arasında haber editörlüğü ve muhabirliği yaptı. Aynı zamanda dünya basınında yer alan haberleri derleyip önemli olayların ülkemiz üzerindeki etkilerini konu alan bir dış haber programı hazırlayıp sundu. 2006'da Saran Grubuna ait Türkiye'nin ilk kadın radyo kanalı Radyo Pink'te program yaptı. 2006-2009 yıllarında Habertürk'te Metropol isimli programı hazırlayıp sundu. Bu dönem içinde Ciner Yayın Grubu dergilerinde editörlük yaptı.