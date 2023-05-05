ÖZGEÇMİŞİ

İslam Toplumu Milli Görüş (İGMG) teşkilatları eski genel sekreteri Oğuz Üçüncü, İstanbul 3. Bölge 7. sıradan AK Parti'den milletvekili adayı oldu. Aslen Ordu Fatsalı ailenin çocuğu olarak 1969 yılında Almanya’nın Hamm kentinde dünyaya gelen Oğuz Üçüncü, Liseyi Hamm'da ve Üniversiteyi Dortmund'da bitirdikten sonra Üçüncü, 1994'de makine mühendisi oldu. 1996 yılından beri serbest meslek sahibi olarak çalışan Üçüncü, 1980'lerin ortalarından itibaren Millî Görüş'te, başlangıçta gençlik bölümünde çalıştı. 1993-2002 yılları arasında gençlik dairesi yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2002-2014 yılları arasında IGMG Genel Sekreteri görevini yürüttü. Üçüncü evli ve üç çocuk babasıdır.