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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RECEP SEYYAR

Recep Seyyar

Adalet ve Kalkınma Partisi
Recep Seyyar
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
  • MESLEĞİ : Danışman
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
Kaynak: Anadolu Ajansı