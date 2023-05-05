Rümeysa Kadak

ÖZGEÇMİŞİ

İstanbul / Şişli - 1996, Gülsüm. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde tamamladı. Şu an görevine devam ederken SOAS Londra Üniversitesinde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2016'da Marmara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcılığı yaparak üniversite yönetimine katıldı. Eğitim hayatına devam ederken KADEM, Meridyen Derneği, Organize Deliler, Okçular Vakfı, Gea Arama Kurtarma Derneği, Münazara ve Hitabet Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarında ve birçok üniversite kulübünde aktif görev alarak ulusal ve uluslararası birçok projeye liderlik etti. Dünya şampiyonlarının katıldığı münazara turnuvalarını koordine etti. Başkanlığını yaptığı Münazara Kulübü, ulusal ve uluslararası pek çok ödül kazanırken AK PARTİ Sivil Toplum Farkındalık Ödüllerinde Yılın Eğitim Projesi Ödülü'ne layık görüldü. Eğitim hayatını medya ve eğitim alanlarında 4 farklı stajla tamamladı. 21 Mayıs 2017'de AK PARTİ 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde MKYK Üyeliğine seçildi. 2017-2018 yıllarında AK PARTİ Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin en genç milletvekilidir. Kadak, çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.