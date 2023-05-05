Şamil Ayrım

ÖZGEÇMİŞİ

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma Ve Turizm Komisyonu Üyesi Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Iğdır/Tuzluca - 1950 , Yusuf Ziya, Nazlı. Gemi İnşa ve Makine Yüksek Mühendisi; 1973 yılında İTÜ Makine Fakültesi Gemi İnşa Bölümünü bitirdi. 1974-75 yıllarında askerlik görevini deniz astsubayı olarak Gölcük Askeri Tersanesinde yaptı. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisatı Enstitüsünü bitirdi. 1973-1974, 1975-1983 yıllarında Denizcilik Bankası tersanelerinde mesleği ile ilgili çeşitli görevlerde hizmet verdi. Bu arada çeşitli yurt dışı kuruluşlarda (İngiltere'de) mesleki eğitimde bulundu. 1983-1989 yıllarında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 1989-1995 yıllarında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. Azerbaycan Hükümeti tarafından verilen Terakki Madalyası sahibidir. 1 Nisan 2020 tarihinde Azerbaycan Hükümeti tarafından Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve iş birliğinin pekiştirilmesinde göstermiş olduğu hizmetler dolayısıyla "Dostluk Nişanı" ile taltif edildi. Türk Loydu Danışmanı, Marmara Grubu Vakfı Genel Başkan Yardımcısı, Kardemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Darülaceze Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulundu. 20. Dönemde Iğdır, 21. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. KİT Komisyonu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı, Plan ve Bütçe ve Avrupa Komisyonu Üyeliği, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği görevlerinde bulundu. 27. Dönem Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanıdır.13 Kasım 2021 tarihinde Azerbaycan Kooperasyon Üniversitesince Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk, kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi, bilim ve eğitim alanındaki katkılardan dolayı fahri profesör unvanı verildi. İngilizce bilen Ayrım, evli ve 2 çocuk babasıdır.