Şengül Karslı

ÖZGEÇMİŞİ

1999 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum. Yaklaşık 20 yıldır serbest avukat olarak çalışmaktayım. 2017 yılından itibaren de Uzman Arabuluculuk ve Eğitmenlik yapmaktayım. Tahkim ve Enerji Hukuku başta olmak üzere ilgili birçok eğitim çalışmalarına katıldım. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde Adalet Programı ve Adile Sultan Mermerci Polis Okulu’nda Öğretim Görevlisi olarak çalıştım. Ticari Arabuluculuk ve İş Hukuku Uyuşmazlıkları Arabuluculuğu başta olmak üzere birçok alanda zorunlu ve ihtiyari arabulucu olarak dosya çözümlerine katkı sağlıyor, serbest avukat olarak dava ve hukuki danışmanlık hizmeti veriyorum.