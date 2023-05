ÖZGEÇMİŞİ

1970 yılında Adana'da doğan Yüzel Arzen müzisyen ve piyanisttir. 1988 yılında İ.T.Ü Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı’na girmeye hak kazandı. Nida Tüfekçi ve Yücel Paşmakçı ile Türk Halk Müziği; Erol Sayan, Selahaddin İçli ve Nurten Erberk ile Türk Musıkisi; Fayruz Tüzün ve Jirayır Arslanyan ile armoni-kontrpuan; Faris Akarsu ve Can Çoker ile piyano çalıştı. 1994 yılında İ.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü T.H.M Ana Bilim Dalı Bölümü’nde yüksek lisans yapmaya hak kazandı. Birçok ünlü isimle çalışan Arzen, sekiz yıl boyunca Onur Akın ve İbrahim Sadri'ye piyano ve bağlama çalmıştır. 150'ye yakın şarkı formundaki besteleri, Cem Karaca, Sertab Erener, Kıraç, Haluk Levent, Ahmet Özhan, Bülent Ersoy, Funda Arar, Mahsun Kırmızıgül, Ali Şan gibi isimler tarafından yorumlandı. Yücel Arzen’in Kimseler Bilmez, Erzurum, Mehmet Akif, Bir On Şarkı gibi albümleri de bulunmaktadır. 2001 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından hazırlanan 'Şiir Şehir İstanbul' adlı eserin müziklerini yazdı. Eserleri Fatih Akın’ın Duvara Karşı, İstanbul Hatırası ve Ömer Vargı’nın İnşaat adlı filmlerinde seslendirildi. Başta ünlü yönetmen Atıf Yılmaz’ın 'Güllü' adlı oyunundan hareketle Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahnelenen müzikal olmak üzere birçok tiyatro oyunu ve çocuk oyununun müziklerini yazdı. 2007 yılında T.C.D.D tarafından hazırlanan 'İstasyon Şefi, Eliyle' adlı albümün müziklerini besteledi. 2008 yılında Devrim Gürenç ile birlikte çıkardığı ‘Bir Aşk On Şarkı’ adlı albümde Yarim Yarim, İki Alyans ve Yalancı Bahar eserleri bulunuyor. Alişan’ın seslendirdiği Ah Le Yar şarkısının söz ve müziği de Yücel Arzen’e aittir.