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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FATMA SERAP EKMEKCİ

Fatma Serap Ekmekci

Adalet ve Kalkınma Partisi
Fatma Serap Ekmekci
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Kastamonu
  • MESLEĞİ : Avukat
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1980
Kaynak: Anadolu Ajansı