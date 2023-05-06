Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SAMET ÖZDEMİR

Samet Özdemir

Adalet ve Kalkınma Partisi
Samet Özdemir
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Ordu
  • MESLEĞİ : İnşaat Mühendisi
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1985
Kaynak: Anadolu Ajansı