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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İRFAN ŞENOCAK

İrfan Şenocak

Adalet ve Kalkınma Partisi
İrfan Şenocak
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Samsun
  • DOĞUM YILI : 1983
Kaynak: Anadolu Ajansı