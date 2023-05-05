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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDÜRRAHİM DUSAK

Abdürrahim Dusak

Adalet ve Kalkınma Partisi
Abdürrahim Dusak
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
  • MESLEĞİ : Öğretim Görevlisi
  • EĞİTİM DURUMU : Doktora
  • DOĞUM YILI : 1970
Kaynak: Anadolu Ajansı