Feyzi Sevgili

ÖZGEÇMİŞİ

Fevzi Sevgili,1965 yılında Kayabağlar'da doğdu. İlkokulu Kayabağlar'da bitirdikten sonra Siirt Merkez Ortaokulu'nda okudu. Siirt Lisesi’nden mezun olduktan sonra Siirt Eğitim Fakültesi Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünü tamamlayarak 1983 yılında Mersin Silifke'de sınıf öğretmenliği olarak görev yaptı. Sırasıyla 4 yıl Kayabağlar İlkokulu, 4 yıl Cumhuriyet İlkokulu ve 4.5 yıl Alpaslan İlkokulu'nda öğretmenlik yaptı. 1997 yılında Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne atanan Sevgili,1999 yılında İktisat Anabilim Dalı’nda Öğretim Görevlisi olarak Dicle Üniversitesi Siirt Sağlık Yüksekokulu'na görev yaptı. Sevgili,evli olup; Merve, Özge, Muhammed Sefa ve Yusuf Vefa adında 4 çocuğu var.