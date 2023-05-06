Burhan Kayatürk

ÖZGEÇMİŞİ

1970 yılında Van’da doğdu. İlköğrenimini Van İskele Yatılı Bölge Okulunda, ortaöğrenimini Ankara Atatürk Lisesinde birincilikle tamamladı. Lisans eğitimini Lahor Teknik Üniversitesi (UET) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde, yüksek lisansını ise Iowa School of Business’ta işletme alanında yüksek onur dereceleriyle tamamladı. Pakistan, Hindistan, Nepal ve Afganistan’da mühendislik, bölge ve proje müdürlükleri yaptı. Yurtdışında 10 yıl süren başarılı bir kariyerin ardından 2000 yılında yurda döndü ve birçok uluslararası firmada danışmanlık ve üst düzey yöneticilik yaptı. Aktif siyaset hayatına AK Parti Ankara İl Teşkilatı’nın kurucusu olarak başladı. Partide Siyaset Akademisi kuruculuğu ve başkanlığını yaptı. Türkiye-Pakistan Dostluk ve Kültür Derneği Başkanlığı ve Türkiye Mühendisler Birliği Onur Kurulu Başkanlığı ile birçok STK’da çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Başarılı bir müteşebbis olan Kayatürk; Paulmark, Maximall, N-City Alışveriş Merkezleri ve Kimlik Mağazalarını bünyesinde bulunduran şirketlerin kuruluşuna, büyümesine ve yurtdışına açılmasına büyük katkılar sundu. Bu şirketler şu anda istihdam ve ihracat alanlarında ülke ekonomisine önemli bir katma değer sağlamaya devam etmektedir. 23. dönemde Ankara, 24, 25 ve 26. dönemlerde Van Milletvekili seçildi. Bu süreçte Dışişleri, AKPM, AB Uyum, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonları ile AK Parti Grup Yönetimi üyeliklerinde bulundu. TBMM Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı. Ayrıca Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. AK Parti’nin VII. olağan büyük kongresinde MKYK üyesi seçildi. Milletvekilliğinin son döneminde, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Türk Grubu Başkanlığını yürüttüğü esnada yoğun diplomatik çabalar sarf etti. Bu başarılı çabalar neticesinde Aralık 2016’da Kamboçya’da yapılan 42 asil ve 22 gözlemci üyesi olan APA Genel Kurulunda FETÖ, terör örgütü ilan edildi. Aynı zamanda Türkiye 2017-2019 yılları için APA Başkanlığına seçildi. İki ülke ilişkilerine sağladığı katkı nedeniyle Pakistan Parlamentosu tarafından kendisine Pakistan Devlet Nişanı takdim edildi. İyi seviyede İngilizce, Urduca ve Hintçe; orta seviyede Arapça ve Japonca bilen Kayatürk, evli ve 3 çocuk babasıdır.