ÇANAKKALE - ANAVATAN PARTİSİ

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
|0
|%0
|0
|-
|İLÇE
|ORAN
|SIRA
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BİGA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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EZİNE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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YENİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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