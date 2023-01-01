Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER ŞANLIURFA BAĞIMSIZ

ŞANLIURFA - BAĞIMSIZ

BĞMSZ
KISALTMA :BĞMSZ
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
Kaynak: Anadolu Ajansı