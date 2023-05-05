ÖZGEÇMİŞİ

1966 yılında Karabük Yenice’de doğdu. İlk ve ortaokulu Yenice’de, liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesinde parasız yatılı olarak okudu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. İş hayatına Ankara Şekerbank Genel Müdürlüğünde mali tahlil uzmanı olarak başladı. Daha sonra Şekerbank’ta müfettiş olarak çalıştı. Sümerbank, Toprakbank, Tekstilbank gibi bankalarda ve çeşitli finans kurumlarında şube müdürlüğü, krediler grup müdürlüğü, pazarlama müdürlüğü, genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu ve ardından da genel müdür olarak çalıştı.