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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET AKİF PERKER

Mehmet Akif Perker

Cumhuriyet Halk Partisi
Mehmet Akif Perker
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Kilis
  • MESLEĞİ : İŞ İNSANI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı