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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HARUN ÖZGÜR YILDIZLI

Harun Özgür Yıldızlı

Cumhuriyet Halk Partisi
Harun Özgür Yıldızlı
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Kocaeli
  • DOĞUM YILI : 1977
Kaynak: Anadolu Ajansı