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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN UFUK ÇAKIR

Hasan Ufuk Çakır

Cumhuriyet Halk Partisi
Hasan Ufuk Çakır
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Mersin
  • MESLEĞİ : TÜCCAR ÇİFTÇİ
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
Kaynak: Anadolu Ajansı