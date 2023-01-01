SİVAS - CUMHURİYET HALK PARTİSİ

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
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|İLÇE
|ORAN
|SIRA
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AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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HAFİK
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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KANGAL
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
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SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ZARA
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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