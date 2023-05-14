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ANASAYFA GENÇ PARTİ SEÇİM İSTATİKLERİ

GENÇ PARTİ SEÇİM İSTATİKLERİ

GENÇ PARTİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 10 İLÇE

  • 1
    DENİZLİ / ÇİVRİL
    %0 Detay
  • 2
    DENİZLİ / TAVAS
    %0 Detay
  • 3
    DENİZLİ / BULDAN
    %0 Detay
  • 4
    DENİZLİ / KALE
    %0 Detay
  • 5
    DENİZLİ / SARAYKÖY
    %0 Detay
  • 6
    DENİZLİ / ACIPAYAM
    %0 Detay
  • 7
    DENİZLİ / ÇAMELİ
    %0 Detay
  • 8
    DENİZLİ / MERKEZEFENDİ
    %0 Detay
  • 9
    DENİZLİ / HONAZ
    %0 Detay
  • 10
    DENİZLİ / PAMUKKALE
    %0 Detay

GENÇ PARTİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 5 ŞEHİR

GENÇ PARTİ' NİN EN FAZLA MİLLETVEKİLİ ÇIKARDIĞI 5 ŞEHİR

Kaynak: Anadolu Ajansı