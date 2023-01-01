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ANASAYFA ŞEHİRLER IĞDIR HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

IĞDIR - HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

HAK-PAR
KISALTMA :HAK-PAR GENEL BAŞKAN :DÜZGÜN KAPLAN KURULUŞ TARİH :2002
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
ARALIK
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KARAKOYUNLU
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MERKEZ
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TUZLUCA
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Kaynak: Anadolu Ajansı