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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDULLAH KIZILDAĞ

Abdullah Kızıldağ

Hak ve Özgürlükler Partisi
Abdullah Kızıldağ
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Isparta
Kaynak: Anadolu Ajansı