Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYŞE ERDOĞAN

Ayşe Erdoğan

Türkiye İşçi Partisi
Ayşe Erdoğan
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı