Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET AYTEKİN

Mehmet Aytekin

Türkiye İşçi Partisi
Mehmet Aytekin
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Tekirdağ
Kaynak: Anadolu Ajansı