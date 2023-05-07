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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZGÜR ŞİMŞEK

Özgür Şimşek

İyi Parti
Özgür Şimşek
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
  • MESLEĞİ : MÜHENDİS
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti Bursa, 1. bölge 8. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı