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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CENGİZ YALÇIN

Cengiz Yalçın

İyi Parti
Cengiz Yalçın
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Çanakkale
  • MESLEĞİ : SİGORTACI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı