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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RIDVAN UZ

Rıdvan Uz

İyi Parti
Rıdvan Uz
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Çanakkale
  • MESLEĞİ : İŞ ADAMI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1975
Kaynak: Anadolu Ajansı