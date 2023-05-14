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ANASAYFA İYİ PARTİ SEÇİM İSTATİKLERİ

İYİ PARTİ SEÇİM İSTATİKLERİ

İYİ PARTİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 10 İLÇE

  • 1
    AFYONKARAHİSAR / BOLVADİN
    %0 Detay
  • 2
    AFYONKARAHİSAR / DİNAR
    %0 Detay
  • 3
    AFYONKARAHİSAR / SİNANPAŞA
    %0 Detay
  • 4
    AFYONKARAHİSAR / EMİRDAĞ
    %0 Detay
  • 5
    AFYONKARAHİSAR / MERKEZ
    %0 Detay
  • 6
    AFYONKARAHİSAR / SANDIKLI
    %0 Detay
  • 7
    ANKARA / BEYPAZARI
    %0 Detay
  • 8
    ANKARA / YENİMAHALLE
    %0 Detay
  • 9
    ANKARA / SİNCAN
    %0 Detay
  • 10
    ANKARA / ETİMESGUT
    %0 Detay

İYİ PARTİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 5 ŞEHİR

İYİ PARTİ' NİN EN FAZLA MİLLETVEKİLİ ÇIKARDIĞI 5 ŞEHİR

Kaynak: Anadolu Ajansı