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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET CAHİT TAYANÇ

Ahmet Cahit Tayanç

Memleket Partisi
Ahmet Cahit Tayanç
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Batman
Kaynak: Anadolu Ajansı