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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN TAVUSBAY

Hasan Tavusbay

Memleket Partisi
Hasan Tavusbay
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı