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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RAFET KAYA

Rafet Kaya

Millet Partisi
Rafet Kaya
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı