ÖZGEÇMİŞİ

Hayriye Aydın, 10.05.1973 Ankara Yenimahalle Yuva Köyü doğumludur. Lise eğitimini Ankara Gazi Lisesi, üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. Şu an Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenimine devam etmektedir. Kamuda uzun yıllar görev yaptı. Daha sonra özel bir şirkette yönetim kurulu başkanı olarak çalıştı. Daha sonra oluşturduğu kendi markası ile kadın girişimcilere örnek olacak başarılı çalışmalarda bulundu. Ankara’nın Bala ilçesinde kadın kooperatifleriyle ortak çalışması olan ekolojik tarım projesini hayata geçirmek üzeredir. Kadın girişimciler ile ilgili birçok seminer ve hizmet sektörüyle ilgili hizmet içi eğitimler vermiştir. Sivil toplum kuruluşlarında ve derneklerde bazı çalışmalara katkı sağlamıştır. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Etimesgut Belediyesi Meclis Üyeliğine seçilmiş, milletvekilliği adaylığı için görevinden istifa etmiştir. Hayriye Aydın, evli ve iki çocuk annesidir.