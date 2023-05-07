ÖZGEÇMİŞİ

Yaşar Yıldırım, yüksek tahsiline Ankara Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Bölümünde devam etti. 1980 yılında Ülkü Ocakları Derneği Genel Başkanlığı yaptı. 1994 seçimlerinde Kızılcahamam Belediye Başkanı seçildi. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğinin kurucu başkanlığını yaptı. 2000 - 2002 yılları arasında MHP Ankara İl Başkanlığı görevini yürüttü. MHP'nin 12. Kurultayından sonra Başkanlık Divanına girdi. MHP Genel Başkan Yardımcısıdır. Yıldırım, evli ve 2 çocuk babasıdır.