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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BİLAL DOĞAN

Bilal Doğan

Türkiye Komünist Partisi
Bilal Doğan
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı