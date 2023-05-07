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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BERFİN KARA

Berfin Kara

Milliyetçi Hareket Partisi
Berfin Kara
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Samsun
  • MESLEĞİ : Mimar
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Berfin Kara İstanbul Maltepe Üniversitesi mimarlık mezunu. Evli ve 1 çocuk annesidir.

Kaynak: Anadolu Ajansı