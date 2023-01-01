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Mustafa Ayar
Sol Parti
Antalya
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Ayşegül Yetim Laçin
Sol Parti
Antalya
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Sabri Tanyeri
Sol Parti
Antalya
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Özkan Yatar
Sol Parti
Antalya
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Ali Can Atalay
Sol Parti
Antalya
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Saltanat Baykal
Sol Parti
Antalya
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Sultan Akkiraz
Sol Parti
Antalya
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Ahmet Tatar
Sol Parti
Antalya
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Remziye Gökçe Yılmaz
Sol Parti
Antalya
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Meral Zeynep Güney
Sol Parti
Antalya
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Nasuh Ünal
Sol Parti
Antalya
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Hüseyin Tıkır
Sol Parti
Antalya
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Erdoğan Umur
Sol Parti
Antalya
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Ahmet Demirdöğdü
Sol Parti
Antalya
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İlhan Kamil Turan
Sol Parti
Antalya
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Durali Aydın
Sol Parti
Antalya
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Nizamettin Aydın
Sol Parti
Antalya