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ANASAYFA SOL PARTİ SEÇİM İSTATİKLERİ

SOL PARTİ SEÇİM İSTATİKLERİ

SOL PARTİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 10 İLÇE

  • 1
    İSTANBUL / ÜMRANİYE
    %0 Detay
  • 2
    İSTANBUL / KARTAL
    %0 Detay
  • 3
    İZMİR / KARŞIYAKA
    %0 Detay
  • 4
    İSTANBUL / PENDİK
    %0 Detay
  • 5
    İSTANBUL / MALTEPE
    %0 Detay
  • 6
    İSTANBUL / KADIKÖY
    %0 Detay
  • 7
    İSTANBUL / ÜSKÜDAR
    %0 Detay
  • 8
    İSTANBUL / SANCAKTEPE
    %0 Detay
  • 9
    İZMİR / BORNOVA
    %0 Detay
  • 10
    İSTANBUL / ATAŞEHİR
    %0 Detay

SOL PARTİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 5 ŞEHİR

SOL PARTİ' NİN EN FAZLA MİLLETVEKİLİ ÇIKARDIĞI 5 ŞEHİR

Kaynak: Anadolu Ajansı