Havva Bilgi

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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HAVVA BİLGİ

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Yenilik Partisi
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  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Denizli
Kaynak: Anadolu Ajansı