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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZGÜR TANIŞ

Özgür Tanış

Yeşil Sol Parti
Özgür Tanış
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Ardahan
Kaynak: Anadolu Ajansı