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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MERAL DANIŞ BEŞTAŞ

Meral Danış Beştaş

Yeşil Sol Parti
Meral Danış Beştaş
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Erzurum
Kaynak: Anadolu Ajansı