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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İBRAHİM EKER

İbrahim Eker

Yeşil Sol Parti
İbrahim Eker
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Karabük
Kaynak: Anadolu Ajansı