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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MERAL GARİP

Meral Garip

Yeşil Sol Parti
Meral Garip
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Kırklareli
Kaynak: Anadolu Ajansı