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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI PERİHAN YÜCEKAYA

Perihan Yücekaya

Yeşil Sol Parti
Perihan Yücekaya
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Malatya
Kaynak: Anadolu Ajansı