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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ZEKİ İRMEZ

Mehmet Zeki İrmez

Yeşil Sol Parti
Mehmet Zeki İrmez
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Şırnak
Kaynak: Anadolu Ajansı