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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERCAN AFŞAR

Ercan Afşar

Zafer Partisi
Ercan Afşar
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı