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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BUĞRA ÇETİNKAYA

Buğra Çetinkaya

Zafer Partisi
Buğra Çetinkaya
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Trabzon
Kaynak: Anadolu Ajansı