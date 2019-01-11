Arkadaş ağırlama: Fondü!

İşte leziz, ev yapımı çikolatalı fondü...

Giriş Tarihi: 11.01.2019 14:55 Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 15:45

FONDÜ İÇİN MALZEMELER

-400 gram biter çikolata

-1 adet muz

-1 adet şeftali

-10 adet kayısı

-200 gram çiğ krema

-1 tatlı kaşığı tereyağı

FONDÜ YAPILIŞI

Meyveleri küçük lokmalar halinde kesin. Ayrı ayrı tabaklara alın. Çikolatayı tereyağı ile birlikte benmari usulü eritin. Kremayı ekleyip karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Boşken 15 dakika ısıttığınız fondü kabına boşaltın. İstediğiniz meyveyi fondü çatalına takıp çikolataya batırarak yiyin.

PÜF NOKTASI

Eğer fondünüz katılaşmaya başlarsa hemen içine bir tatlı kaşığı krema daha koyup hızlıca karıştırın. Böylece fondü akışkan kalacaktır. Fakat fondü bekletilirse tekrar katılaşabileceği unutulmamalıdır.