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Giriş Tarihi: 24.5.2023 19:21 Son Güncelleme: 24.5.2023 19:27

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk finalist belli oluyor! Fenerbahçe’nin rakibi Sivasspor

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk finalist belli oluyor! Fenerbahçe’nin rakibi Sivasspor…

Son dakika haberleri… Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmanın tüm detaylarını ve canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can, Arda, Valencia, Batshuayi.

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Ulvestad, Charisis, Saiz, Gradel, James.

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başaran Sivasspor, bu sezon organizasyona 5. turdan dahil oldu. Bu turda Esenler Erokspor ile eşleşen kırmızı-beyazlılar, rakibini 5-2 yenerek eledi.

Son 16 turunda Bursa ekibi Teco Karacabey Belediyespor'un rakibi olan kırmızı-beyazlılar, sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanan müsabakadan 3-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Sivas ekibi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Gaziantep FK ligden çekilince, çeyrek final oynamadan direkt yarı finale adını yazdırdı.

Kırmızı-beyazlılar, evinde oynadığı yarı final ilk maçında rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Ziya Erdal ve Murat Paluli dışında eksik bulunmuyor.

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Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk finalist belli oluyor! Fenerbahçe’nin rakibi Sivasspor…
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