Facebook ilk çıktığında, arkadaş olma zorunluluğu olmaksızın herkes birbirleri ile mesajlaşabiliyordu. Fakat son dönemde yapılan güncellemeler ile birlikte bir Facebook kullanıcısı, arkadaş listesinde olmayan birine mesaj attığında mesajı, diğer klasörüne düşüyor. Arkadaşı olmayan kişilerden gelen mesajları merak edip görüntülemek isteyenler ise Facebook diğer kutusundaki mesajlara nasıl bakılır sorusunun cevabını merak ediyor. Sabah.com.tr olarak Facebook diğer kutusundaki mesajlara nasıl bakacağınızı resimli bir şekilde anlattık.
Eğer arkadaş listenizde olmayan biri size Facebook'tan mesaj atarsa o kişinin mesajı diğer klasörüne düşer. Facebook'un bu mesajların diğer klasörüne düşmesi yönündeki uygulamasının amacı, spam ve rahatsız edici türdeki mesajları engellemek.
Facebook diğer kutusunda mesajları nasıl görebilirim?
Facebook diğer kutunuzdaki mesajları görüntülemek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekiyor.
Facebook ana sayfanızın sağ üst kısmında kırmızı kutucuk içerisine alınan Messenger butonuna tıklayın.
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