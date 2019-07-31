Eğer arkadaş listenizde olmayan biri size Facebook'tan mesaj atarsa o kişinin mesajı diğer klasörüne düşer. Facebook'un bu mesajların diğer klasörüne düşmesi yönündeki uygulamasının amacı, spam ve rahatsız edici türdeki mesajları engellemek.

Facebook diğer kutusunda mesajları nasıl görebilirim?

Facebook diğer kutunuzdaki mesajları görüntülemek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekiyor.

Facebook ana sayfanızın sağ üst kısmında kırmızı kutucuk içerisine alınan Messenger butonuna tıklayın.